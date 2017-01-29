قرى جبلية وطرقات الهرمل معزولة والسبب..

تتساقط الثلوج منذ المساء في منطقة الهرمل والجرود المحيطة وبخاصة الشمالية، ما أدى إلى عزل القرى الجبلية وأعاق الجليد حركة السير داخل أحياء البلدة، في الوقت الذي عملت آليات تابعة للبلديات ووزارة الأشغال على فتح بعض الطرق، والطرقات الجبلية بقيت مقطوعة وبخاصة طريق الهرمل – الضنية وطريق الشربين مرجحين عكار، وطريق القصر في اتجاه جرود آل جعفر وصولا إلى القبيات.

وناشد نائب رئيس بلدية جوار الحشيش علي جعفر في اتصال “العمل على تأمين آليات لفتح الطرق للبلدات المعزولة”، مطالبا وزارة الأشغال العامة بـ “المساعدة لتأمين كميات من الملح الضروري للجليد بسبب انخفاض درجات الحرارة”.

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