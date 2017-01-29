بوتين ونزارباييف يؤكدان أهمية اجتماع أستانا

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم أهمية اجتماع أستانا في إطار الدفع بجهود التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان اليوم.. “إن بوتين ونزارباييف شددا خلال الاتصال على أن عملية التسوية السلمية للأزمة في سورية حصلت على قوة دفع جديدة” مشيراً إلى أن الرئيس الروسي تقدم بالشكر لنظيره الكازاخي “على الإسهام الكبير للشركاء الكازاخيين في عقد اجتماع أستانا يومي 23 و24 كانون الثاني الجاري”.

من جهته جدد نزارباييف التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية معرباً عن استعداده للاستمرار في تقديم دعم شامل في إطار هذه العملية.

وأكد البيان الختامي المشترك لاجتماع أستانا على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وبكونها دولة متعددة الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

