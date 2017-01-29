وزير لبناني سابق : الجغرافيا بين سورية ولبنان تفرض التنسيق الكامل

أكد وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور أهمية التنسيق والتعاون بين سورية ولبنان داعيا إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يحفظ الأمن والاستقرار لكلا البلدين ويسهم أيضا في محاربة الإرهاب.

وقال منصور في تصريح له اليوم .. ان “الجغرافيا والعلاقة بين سورية ولبنان تفرض التنسيق الكامل بين البلدين الشقيقين”.

بدوره شدد النائب اللبناني فادي الأعور عضو تكتل التغيير والإصلاح في حديث لقناة المنار على ان التنسيق والتعاون بين سورية ولبنان أصبح ضرورة وطنية ملحة في ضوء تزايد مخاطر الإرهاب ووجود الإرهابيين من “داعش” و”النصرة” في بلدة عرسال اللبنانية.

وأكد الأعور انه لا يمكن القضاء على هذه البؤر الإرهابية دون التنسيق بين الجيشين والحكومتين في سورية ولبنان مشيرا إلى ان الإرهاب يستمد قوته من النظام السعودى لافتا في الوقت ذاته إلى ان الدور السعودي مع بعض دول الخليج الأخرى لم يكن يوما في خدمة فلسطين أو الإعمار إنما كان دوما في خدمة مخططات الكيان الصهيوني.

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