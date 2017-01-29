رغم انضمامها إليه.. النصرة لا تلتزم بقرارات التشكيل الجديد

ذكر مصدر مطّلع، الأحد 29 كانون الثاني، أن قادة من “جبهة النصرة” هددوا مجددًا بالهجوم على مقرات فصيل “صقور الشام” في جبل الزاوية بريف إدلب.

وأوضح المصدر أن تبرير “النصرة”، المنضوية حديثًا في ما يسمى “هيئة تحرير الشام”، هو ضرورة الاستحواذ على الأسلحة الثقيلة التي بحوزة “صقور الشام”، والمنضوية بدورها في “حركة أحرار الشام”.

يذكر أن أول قرار للتشكيل الجديد “هيئة تحرير الشام” هو وقف كافة العمليات القتالية بين الفصائل، مايؤكد استحواذ النصرة على التشكيل الجديد الذي ليس أكثر من هروب جديد من اسمها الذي اقترن بالخلاف مع باقي الفصائل المسلحة.

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