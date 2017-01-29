قانصو: انتصارات الجيش السوري أسقط المخطط الإرهابي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني علي قانصو رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أن إنجازات الجيش العربي السوري وحلفائه في الميدان والانتصارات التي حققها على الإرهاب قضت على المخطط الأمريكي الإسرائيلي ضد سورية.

وقال قانصو في حديث لقناة المنار اللبنانية اليوم إن “الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري على كل مساحة سورية وتحرير حلب من الإرهاب أسقطت المشاريع الغربية بدعم من دول عربية خليجية لتدمير سورية وتفتيتها وضرب الجيش السوري وإسقاط سورية كقوة داعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين”.

وأوضح قانصو أن هذه الإنجازات عززت التفاف الشعب السوري حول جيشه وقيادته التي أثبتت جدارتها في قيادة المعركة ضد الإرهاب رغم كل الضغوطات التي مورست على سورية.

واعتبر قانصو أن تحرير حلب من الإرهاب وإعادة الحياة إلى العديد من المدن والمناطق في سورية وتنظيفها من الإرهابيين فتح الطريق أمام الحوار السوري السوري.

وحول الوضع في لبنان جدد قانصو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوضع قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية ويؤمن صحة التمثيل العادل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

