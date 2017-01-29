مقتل 57 شخصا بينهم 16 مدنيا في عملية خاصة باليمن

أسفرت غارة نفذتها مروحيات وعملية إنزال يرحج أنها لقوات خاصة أمريكية، ضد تنظيم القاعدة في اليمن، عن مقتل 57 شخصا بينهم 16 مدنيا، الأحد 29 يناير/كانون الثاني.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الهجوم استهدف، فجر الأحد، مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية. وذكرت المصادر ذاتها أن العملية أدت إلى مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب، بالإضافة إلى مسلحين آخرين.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام يمنية، فإن “مروحيات أباتشي وطائرات دون طيار (درونز) حلقت على القرية عند الساعة السادسة مع طلوع الصباح، حين كان أغلب السكان لا يزالون نياما”.

وقصفت المروحيات مواقع يتمركز فيها مسلحو تنظيم القاعدة بالصواريخ.

كما أنزلت المروحيات جنودا بالمظلات في القرية، هاجموا منزل عبدالرؤوف الذهب، ودارت معارك عنيفة بين الطرفين، حسب شهود عيان. وتحدثت الأنباء عن مقتل عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان في العملية.

وذكر شهود عيان أن قتلى وجرحى أمريكيين سقطوا في الاشتباكات العنيفة، وشوهد جنود أمريكيون يحملون جثثاً إلى المروحيات، لكن المصدر لم يشر إلى حصيلة محددة.

وإذا ما تأكد الهجوم فستكون هذه أول عملية عسكرية أمريكية برية في اليمن منذ أن بدأ الصراع المسلح هناك قبل عامين تقريبا، وأول عملية من نوعها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ونفذت الولايات المتحدة عشرات من الضربات بطائرات بلا طيار خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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