هذه هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

واصلت ورش جرف الثلوج في منطقة الشوف عملها، مع هدوء العاصفة الثلجية باستثناء قشرة بسيطة أضيفت ليلا لسماكة الثلوج اعتبارا من 900 متر وما فوق، حيث تعمل جرافات وزارة الأشغال العامة عبر مركز جرف الثلوج في معاصر الشوف بشكل متواصل ودون توقف منذ بدء العاصفة من أجل فتح جميع الطرق ولا سيما في الشوف الأعلى والعرقوب بعدما عزلت العاصفة بعض البلدات.

وتركز الجرافات على انجاز فتح الطرق الداخلية والفرعية بعد الانتهاء من الطرقات الرئيسية. لكن انخفاض درجات الحرارة وتكون الجليد شل الحركة بشكل شبه كامل.

اما طريق معاصر الشوف -الارز – كفريا فمقطوعة بالكامل بسبب تشكل طبقة ثلجية زادت عن 50 سنتمترات.

وفي عاليه فإن معظم الطرقات الرئيسية والداخلية في منطقة المتن الاعلى وجرد عاليه – بحمدون مقفلة بسبب طبقة الجليد الكثيفة التي تكونت على الطريق بعد تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر.

وتشهد الطرق حركة سير خفيفة الا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وتكونت طبقة من الجليد على طول الطريق الدولية وصولا حتى مدينة عاليه.

والتزم معظم الاهالي في القرى والبلدات التي يزيد ارتفاعها عن 900 م منازلهم لخطورة السير على هذه الطرق بخاصة الداخلية خوفا من حصول حوادث سير، وكذلك بسبب الصقيع الذي يسيطر على المنطقة.

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