أحمد الحريري: جاهزون لأي قانون انتخابي

أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري خلال زيارته على رأس وفد من التيار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي، على أن “التيار جاهز لأي قانون انتخابي يتم التوافق عليه ويكون معيار تطبيقه واحدا على الجميع”.

وأوضح الحريري أن “الحل للخروج من المشكل الأساسي في موضوع قانون الانتخاب هو بتطبيق اتفاق الطائف الذي يلحظ مجلس شيوخ يمثل كل الطوائف ومن ثم الذهاب إلى انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي”.

والتقى الحريري في دارة مجدليون، وفدا من مخاتير قرى شرق صيدا وساحل جزين التي لا يوجد فيها بلديات تقدمه مختار جنسنايا جهاد يوسف، عرضوا معه اوضاع هذه القرى وقضايا حياتية وانمائية تهمها.

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