هروب أسير فلسطيني من القوات الإسرائيلية

أكدت مصادر إسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية نشرت طائرات مروحية وأقامت حواجز عسكرية ودوريات خيالة للبحث عن الأسير الفلسطيني سامر عودة (32 عاماً)، الذي فرَّ من داخل مستشفى العفولة.

وأشارت المصادر، إلى أن الأسير عودة تم نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية داخل مستشفى “هعيمك” في العفولة، لكنه استطاع الفرار من القوات الإسرائيلية، مؤكدةً أن عمليات التفتيش لا زالت مستمرة حتى اللحظة لاعتقاله