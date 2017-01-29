محاولة اغتيال المسؤول الأمني في سفارة فلسطين

تعرّض المسؤول الأمني في سفارة دولة فلسطين اسماعيل شروفي لمحاولة اغتيال فاشلة، حيث تمّ إطلاق النار عليه أثناء قيامه بزيارة لأحد الأشخاص بالقرب من مصرف لبنان في صيدا، وقد أُصيب إصابة طفيفة، وتمّ نقله إلى المستشفى للمعالجة، بحسب ما أفاد مراسل “الجديد”.

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