خروج 4 حافلات تقل 160 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم من منطقة وادي بردى باتجاه إدلب

29 يناير, 2017 - 4:53 مساءً
29 يناير, 2017
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