كامل بلدات ريف دمشق الغربي تحت سيطرة الجيش السوري

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “إن العمليات العسكرية للجيش في وادي بردى ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات”.

وأردف بيان الجيش السوري قائلاً، “كما تمكنا بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبي والقوات الرديفة من تحرير بسيمة، عين الخضرا، دير مقرن، عين الفيجة، دير قانون، كفير الزيت، الحسينية، كفر العواميد برهليا، إفرة وسوق وادي بردى بمساحة إجمالية بحدود 400 كم مربع”