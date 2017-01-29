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البنتاغون يعلن مقتل جندي أميركي وإصابة 3 آخرين في عملية الإنزال الجوي بالبيضاء وسط اليمن
29 يناير, 2017
- 4:54 مساءً
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29 يناير, 2017
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