طهران تستدعي السفير السويسري احتجاجا على ترامب

استدعت الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير السويسري لدى طهران لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المواطنين الإيرانيين من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، إن استدعاء السفير السويسري جاء باعتبار سويسرا الدولة الراعية حاليا للمصالح الأمريكية في إيران، وفقا لوكالة “إرنا”.

وأضاف قاسمي أن الخارجية الإيرانية أعربت عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي بتقييد سفر المواطنين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة “تحت حجج واهية وتمييزية تتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان وإتفاقية 10 أغسطس/آب لعام 1955 الخاصة بالشؤون القنصلية بين البلدين”.

وذكَّر قاسمي السفير السويسري بأن “الشعب الإيراني هو ضحية الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة خلال العقود الماضية”، مشددا على أن طهران ستقوم بحماية حقوق رعاياها.

من جانبه، أكد السفير السويسري أنه سيبلغ الخارجية الأمريكية، على الفور، بمذكرة الاحتجاج الإيرانية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني الجاري، على مرسوم يمنع منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين من 7 دول ذات غالبية مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في اليوم نفسه، أن طهران سترد على قرار ترامب “بالمثل”.