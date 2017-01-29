وزير ألماني يعترف بأن سياسة الأبواب المفتوحة كانت خاطئة

اعترف فولفغانغ شويبله، وزير المالية الألماني، بأن حكومة بلاده ارتكبت خطأ عندما سمحت لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول الأراضي الألمانية العام 2015.

تصريح شويبله هذا، جاء في حديث لصحيفة Welt am Sonntag الألمانية، حيث قال: “لقد حاولنا تصويب الكثير مما خرج عن سيطرتنا العام 2015. نحن السياسيون بشر، ونرتكب الأخطاء”، وأضاف: “من الممكن أن نستخلص العبر والدروس من الأخطاء، على الأقل”.

من الجدير بالذكر أن نحو 900 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الألمانية، العام 2015، قبل أن ينخفض تدفق اللاجئين، نتيجة توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مع تركيا في هذا الشأن.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعلنت، غير مرة، أن أزمة اللاجئين التي شهدتها بلادها العام 2015 يجب أن لا تتكرر.

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