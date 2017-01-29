باسيل اختتم جولته في بعبدا

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، جولته في قضاء بعبدا، بتلبيته دعوة غداء في مطعم الكروان ورافقه نواب المنطقة، رؤساء البلديات، رؤساء اللجان المركزية في “التيار الوطني الحر”، منسق هيئة التيار في قضاء بعبدا ربيع طراف واعضاء الهيئة، منسقو الهيئات المحلية الى شخصيات سياسية واجتماعية.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لطراف قال فيها: “اشكر الجميع لاهتمامكم وحضوركم معنا اليوم، وارحب بمعالي الوزير باسيل في قضاء بعبدا، ونأمل ان تكون جولة اليوم بداية لمحطات مقبلة ومتتالية في القضاء”.

واضاف: “لقد بدأنا جولتنا بقداس في كنيسة مار نوهرا في فرن الشباك واتوجه بالشكر لخوري الرعية الاب آلان الشرتوني الذي ترأس الذبيحة الالهية ورئيس البلدية ريمون سمعان وابناء المنطقة ونشكر لهم ضيافتهم. ومن ثم زرنا أبرشية بيروت للكلدان والتقينا المطران ميشال قصارجي الذي نقل الينا هموم وشجون العراقيين اللاجئين الى لبنان. وكان لنا اجتماع في كنيسة مار مخايل خصوصا واننا بعد اسبوع من اليوم ستكون الذكرى الحادية عشرة من توقيع التفاهم بين الجبارين الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله وقد التقينا مع وفد رفيع من “حزب الله” لنؤكد سويا على تثبيت تفاهمنا”.

وتابع: “اما اختتام نهارنا ليس فقط لتناول الغداء وشرب نخب المناسبة، بل احببنا ان نعطيه طابعا إنمائيا لانه ومنذ ثماني سنوات وعندما استلمنا مهام هذا القضاء عملنا بهدف الانماء ونأمل من معاليكم لفتة تخولنا الاستمرار في عملنا”.

والقى الوزير باسيل كلمة جاء فيها: “اشكر في ختام هذا اليوم هيئة القضاء، النواب، سيدنا المطران والحضور على مشاركتنا في هذه الجولة، وطبعا جميعنا يسعى ان يعمل بجد مهما كان عمر الحكومة الحالية ومهما كانت قدراتها، كما ويمكننا توزيع المهمات ويمكننا المشاركة في العمل الفعلي كل بحسب قدرته وجهوزيته وعندما تكون الملفات الملحة جاهزة ومحضرة تصبح على طاولة مجلس الوزراء عندما تحين اللحظة السياسية، لذلك عليكم ومنذ اللحظة تحضير الافكار والمشاريع وآمل منكم الإفادة من الخبرات والامكانيات لملء النواقص التي اعلم انها كثيرة، اذن علينا التفكير بايجابية للوصول الى الفائدة العامة بدءا من الكهرباء والنفايات وغيرها من الأمور الحياتية الملحة، ولاسيما من خلال العمل البلدي وكيفية التعامل معه وبدورنا في “التيار الوطني الحر” سننظم في 19 شباط مؤتمرا خاصا بكل البلديات في لبنان بالتعاون مع خبراء اداريين وفنيين مختصين بالعمل البلدي، ولاطلاق ورشة عمل بلدي وكيف تتوزع المسؤوليات على الجميع وعلينا المطالبة دائما بحقوقنا للوصول الى الانماء الحقيقي والفعلي”.

وختم قائلا: “نحن اليوم في عهد جديد يحمل معه توازنات جديدة ونأمل انه كما اننا نقيم تصحيحا سياسيا ميثاقياان نقيم ايضا تصحيحا إنمائيا ميثاقيا، ولكي نصل الى هذا الامر عليكم ان تجهزوا والحمل عليكم كبير وبدورنا علينا ان نؤمن لكم الدعم السياسي وكل إمكانياتنا في تصرفكم ونأمل ان تقفل كل ملفات الماضي وان تفتح ملفات جديدة”.

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