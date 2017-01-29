رضيعة سورية نجت من الحرب في بلادها وقتلتها ” بيرلا” اللبنانية

قتلت الرضيعة السورية سلام عارف الفاعوري، من جراء العاصفة “بيرلا” التي ضربت لبنان مؤخر وأدت إلى سقوط شجرة ضخمة على مستودع كانت تسكنه عائلتها بعد لجوئها للبنان هربا من الحرب ببلادها.

كان وقع العاصفة اللبنانية “بيرلا” على أفراد عائلة الطفلة السورية سلام الفاعوري ذات الـ 5 شهور، اقسى بكثير من الحرب السورية التي فروا بسببها إلى الجارة لبنان طلبا للنجاة.

استمرت العاصفة على لبنان لمدة 3 أيام، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية، فضلا عن تساقط كثيف للثلوج في المرتفعات الجبلية.

وتسببت هذه العاصفة الشديدة بشلل حركة السير في معظم الطرقات الجبلية من جراء التراكم الكثيف للثلوج.

أما المرافق البحرية والمرافئ في لبنان، فقد أعلنت أيقاف عملها بشكل تام، بسبب الأمواج الهائجة، التي تضرب الشواطئ، والتي تجاوز ارتفاعها الـ 8 أمتار.

كما أعلنت وزارة التربية وإدارة الجامعة اللبنانية عن إغلاق المدارس والمهنيات والجامعات أمام الطلاب، يوم السبت، بسبب اشتداد العاصفة وتدني درجات الحرارة.

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