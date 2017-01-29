البحرين.. مقتل ضابط أمن بطلق ناري في المنامة

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بـ”مقتل ضابط أمن جراء هجوم إرهابي في العاصمة المنامة”.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي “قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءاتها القانونية المقررة.

وبحسب البيان فإن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم هو “عمل إرهابي”، علما بأن الضابط القتيل لم يكن في الواجب عندما جرى قتله.

فيما أورد موقع “إرم” الإلكتروني أن تنظيما يحمل اسم “سرايا الأشتر” أعلن مسؤوليته عن مقتل الضابط البحريني. وقال في بيان، إن “العملية هي ردنا الأول” على إعدام السلطات في وقت سابق من الشهر الجاري ثلاثة شبان أدينوا بالتورط في تفجير أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة.

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