مقتل مسؤول “النصرة” في بلدة هريرة المدعو حسن اسماعيل موسى والملقب بـ”ابو اسامة” اثر الخلاف مع الفصائل في بلدة كفير الزيت في منطقة وادي بردى

29 يناير, 2017 - 5:22 مساءً
29 يناير, 2017
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