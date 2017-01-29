عبدالله: لقانون انتخابي يؤمن الشراكة

أكد مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل” المفتي الشيخ حسن عبدالله، خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة رومين، على “ضرورة انجاز قانون عصري وعادل يؤمن شراكة جميع اللبنانيين في بناء لبنان، وقادر على التخفيف من حدة الانقسام الطائفي والمذهبي وتقليص مساحات هذا الانقسام لمصلحة تمتين الوحدة الوطنية وانتظام عمل المؤسسات والاستقرار العام”.

وشدد على ضرورة “ان تولي الحكومة معالجة القضايا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية العناية القصوى”، مشيرا الى “ان لغة الحوار بين مختلف المكونات والأطراف يجب ان تبقى هي اللغة الوحيدة للتخاطب والتي من خلالها يجب مقاربة كل القضايا والعناوين الخلافية”.

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