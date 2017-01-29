خلافات بين جبهة النصرة والفصائل الأخرى تطورت لاشتباكات في بلدة كفير الزيت في #وادي_بردى ومقتل مسؤول النصرة في بلدة هريرة حسن اسماعيل موسى “ابو اسامة”

29 يناير, 2017 - 5:25 مساءً
29 يناير, 2017
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