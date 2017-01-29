وادي بردى: معظم المسلحين قاموا بتسوية أوضاعهم وبلغ عددهم 3700 شخص فيما سيغادر من تبقى باتجاه إدلب

29 يناير, 2017 - 5:45 مساءً
29 يناير, 2017
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