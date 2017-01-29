مقتل 7 أشخاص في هجوم استهدف موكب سيارات جنوب شرق نيجيريا

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء إطلاق نار قام به مسلح على موكب سيارات جنوب شرق نيجيريا، الأحد 29 يناير/كانون الثاني.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس” فإن الطريق الذي وقع فيه الحادث والذي يربط مدينتي مايدوغوري وبيو، يعد من أكثر الطرقات خطورة في البلاد، بسبب تعرضه لهجمات متكررة من قبل مسلحي جماعة “بوكو حرام” المتطرفة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن العديد من السكان جرحوا جراء الهجوم الذي نفذه، على الأرجح، أحد عناصر “بوكو حرام”.

وتنشط هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة بشكل أساسي في أراضي نيجيريا، حيث تقف وراء معظم الهجمات الإرهابية التي يرتكبها مسلحوها، الذين وسعوا نشاطهم ليشمل أيضا الدول المجاورة مثل النيجر والكاميرون وتشاد.

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