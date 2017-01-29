وقوع خط كهرباء التوتر العالي في بلدة سحمر

حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة في بلدة سحمر، بعد أن وقع خط كهرباء التوتر العالي الستة وستين على المنازل المأهولة خلال العاصفة منذ يومين، وإعترض الأهالي طالبين إما بنقل الخط وإمام بإضافة أعمدة تحمل الخط بشكل آمن.

أحد أبناء بلدة سحمر أبومصطفى شعشوع قال :” سمعنا صوت قوي فهرعنا إلى الخارج ووجدنا أن خد التوتر سقط على الأرض والمنازل، ولولا اللطف الإلهي لكان الخط وقع على إبني خلال تواجده خارج المنزل، ولقد قمنا بسحبه وتجميعه وإزاحته عن الطريق واتصلنا بشركة كهرباء لبنان لإبلاغهم عن الأمر”، فيما إحدى الأمهات قالت أن الخط سقط على المنزل مسبباً حالة فزع خاصة للأطفال وذلك خلال اللحظات الأولى

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