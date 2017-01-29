عمار:لن نقبل بالستين

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار على أن “لا لقانون الستين ولا للتمديد للمجلس النيابي، انما نريد قانوناً عصرياً لا يقصي احداً ولا يلغي احداً ويتفهم هواجس الجميع انما قانون نستطيع ان نحقق من خلاله التمثيل الصحيح لأعلى مستوى من الشرائح الوطنية املاً في القفزة النوعية الاستراتيجية”، مشيراً الى أن “أي مقص يحاول ان يفصّل قانوناً على مقاسات فئوية او مذهبية او طائفية هو مقص يقص مستقبل لبنان ويقص طموح اللبنانيين نحو مستقبل افضل في لبنان، فعلينا جميعا ان نتحمل هذه المسؤولية”.

ولفت عمار خلال ذكرى تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله في كنيسة مار مخايل بالشياح الى أنه “منذ 11 عاما اجتمعت قامتان كبيرتان من وطن الرسالة، وطن الثروة الانسانية، وطن الميثاق، هو توقيع على تفاهم ارادتا منه ان يكون نموذجاً تسلكه كل المكونات التي تمتلك مصادر الطاقة التي انطلق منها هذا التفاهم، المصادر التي هي سر استمراره وانسحابه وانسيابه في الارض قبل ان ينزل من المرجعيات العليا”.

وأشار الى ان “الهدف من هذا التفاهم بناء دولة في لبنان، واعادة الاعتبار لهذا الوطن، فجاء التفاهم ليقول بلغة الرئيس ميشال عون “يا شعب لبنان العظيم في فرادته وتنوعه”، مشدداً على اننا “نحن اللبنانيون متعطشون الى دولة التغيير والاصلاح والى دولة تطرد كل الفساد والمفسدين من بيننا، والى ادارة مطهرة من الدنس السياسي الذي يدفع ثمنه المواطنون اللبنانيون على كل المستويات”.