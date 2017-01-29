كفرتون تناشد وزير الأشغال لفك حصار الثلج

ناشد رئيس بلدية كفرتون في منطقة جبل أكروم محمد نعمان، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، اعطاء توجيهاته لكل الجهات المعنية بضرورة ارسال جرافات قادرة على فك الحصار الذي فرضته الثلوج منذ بدء العاصفة على أحياء الصليب والشفقة والجوزات “حيث تعيش عشرات العائلات وسط ظروف مناخية صعبة، لا ماء ولا كهرباء، ولم تتمكن السيارات التي تنقل الخبز عادة من بلوغ هذه الاحياء”.

وأشار نعمان الى ان سماكة الثلج في هذه المنطقة بلغت حدود المتر تقريبا، وأن كميات المحروقات والمؤونة بدأت بالنفاذ لدى هذه العائلات، وهناك أطفال وعجزة ومرضى.

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