دبور تابع ملابسات محاولة اغتيال المسؤول الامني في السفارة

افادت معلومات صحفيه ان ‏سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور انتقل الى مدينة صيدا لمتابعة ملابسات محاولة اغتيال المسؤول الامني في السفارة الفلسطينية العميد اسماعيل شروف وقد اطمئن الى وضعه الصحي في مستشفى الهمشري، قبل ان يتفقد مكان الحادث خلف المصرف المركزي في صيدا، علما ان السفير دبور قد وصل للتو الى مطار بيروت قادما من رام الله بعد مشاركته في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقد رافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف.

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