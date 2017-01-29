آلان عون: قطعنا 80 بالمئة من قانون النتخاب

29 يناير, 2017 - 8:35 مساءً المصدر: وكالات
آلان عون: قطعنا 80 بالمئة من قانون النتخاب

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أننا “قطعنا 80 بالمئة من النقاش في موضوع قانون الإنتخاب”، مشيراً إلى أن “اصرار اي فريق على التعديل في قانون الانتخابات الجديد على قياسه ينصف الحل والعقدة تبقى بالتعديلات على القانون المقترح”.

وفي حديث تلفزيوني اكد عون اننا “نسعى لتقليص حجم الفروقات ومن قبل كنا نبحث في 3 قوانين واليوم وصلنا إلى البحث في قانون واحد”، مشيرا إلى اننا “اذا وصلنا لاتفاق بين الفرقاء الأربعة حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل سنجلس مع  كتلة اللقاء الديمقراطي لنراعي هواجسها كطائفة وليس كفريق سياسي”.

المصدر: وكالات
29 يناير, 2017
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