مقتل ضابط تركي باشتباكات مع “داعش” بمدينة الباب السورية

قال مصدر عسكري تركي إن ضابطا في الجيش برتبة رقيب أول، يدعى آيهان إيلماجي، قتل وأصيب جنديين آخرين في اشتباكات مع تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة الباب شمالي سوريا.

وأفاد المصدر، في اتصال مع وكالة “سبوتنيك”، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي شن هجوما على الوحدات التركية المشاركة في عملية “درع الفرات” في منطقة الباب شمالي سوريا، فاندلعت اشتباكات أدت إلى مقتل ضابط برتبة رقيب أول وإصابة جنديين بجروح، حالة أحدهما خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن الجنديين المصابين تم نقلهما إلى المستشفى في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وفي وقت لاحق أعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أنّ الجندي “قتل خلال الاشتباكات الدائرة في قرية الغوز القريبة من بلدة أخترين بريف حلب الشمالي”.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، بدأت فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمالي سوريا)، أطلقت عليها “درع الفرات”، لتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعرضت تركيا لعدة هجمات انتحارية أعلن “داعش” مسؤوليته عنها، كان آخرها هجوم على ملهى ليلي في رأس السنة أسفر عن 39 قتيلاً و69 مصاباً.