أسير فلسطيني يهرب من مشفى “اسرائيلي”

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان مكتوب، إن أسيرا فلسطينيا فرّ اليوم، من مستشفى “هعيمك” في مدينة العفولة المحتلة، وذلك بعد إحضاره لإجراء فحوصات في المكان.

وأضافت السمري إن الفلسطيني الهارب، معتقل لدى الجيش الإسرائيلي، وهو من سكان بلدة طمّون بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ولم تدل بتفاصيل عن هوية الأسير الهارب.

من جهتها ذكرت القناة العبرية العاشرة أن سامر عودة البالغ من العمر 32 عاما، من قرية طمون قضاء طوباس، في الضفة الغربية، قد فر من بين أيدي الحراس، وتجري الشرطة حاليا عمليات بحث موسعة عنه.

ودعت الشرطة الإسرائيلية السكان إلى المساعدة في عمليات البحث عن الاسير الفار، بعد أن أعطت أوصافه وصورته.