ظريف: سياسة إيران تخدم استتباب الإستقرار في أفغانستان

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان سياسة ايران تخدم استتباب الاستقرار في افغانستان معربا عن استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الامم المتحدة والوكالات التابعة لها في شتى الحقول المنشودة في افغانستان.

واعلن ظريف لدى استقباله اليوم الاحد ممثل الامين العام للامم المتحدة في شؤون افغانستان تاداميجي ياماموتو دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة الافغانية والوحدة الوطنية في افغانستان معتبرا ان سياسة ايران تخدم استتباب الاستقرار في افغانستان ودعم جهود الامم المتحدة في كافة مبادراتها المتعلقة باقرار السلام في افغانستان.

كما اعلن ظريف استعداد ايران للتعاون الوثيق مع الامم المتحدة وباقي الوكالات التابعة لها في شتى الحقوق المنشودة وقال ان ايران تتطلع الى استتباب الاستقرار في افغانستان وتبذل ما بوسعها في اتجاه اقرار الامن في هذا البلد.

بدوره اكد ياماموتو خلال هذا اللقاء الاجراءات البناءة لايران ازاء افغانستان ودعمها القوى للحكومة والوحدة الوطنية في هذاالبلد وقال ان الاوضاع الامنية في افغانستان قد تدهورت عقب خروج القوات العسكرية الاجنبية من هذا البلد ورغم مساعي الحكومة الافغانية خلال العام والنصف الماضي لاقرار السلام في هذا البلد فان حصيلة الضحايا في صفوف المدنيين مازالت مرتفعة في افغانستان.

ودعا الى استمرار دور ايران البناء لارساء دعائم الاستقرار والسلام في افغانستان .