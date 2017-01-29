المكسيك تستدعي السفير “الإسرائيلي”

استدعت الخارجية المكسيكية السفير الإسرائيلي في مكسيكو، يوني بليد، وأبلغته احتجاجا “شديد اللهجة” على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لخطط إنشاء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان نتنياهو قد أثنى على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي ببناء سياج على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في “تغريدة” نشرها السبت 28 يناير/كانون الثاني: “الرئيس ترامب صادق، وأنا بنيت جدارا على الحدود الجنوبية لإسرائيل ومنعت الهجرات غير الشرعية. خطتنا كانت ناجحة جدا، وهذه فكرة ممتازة”.وأعربت الخارجية المكسيكية في بيان لها “عن خيبة أملها العميقة من أقوال نتانياهو والتي أثارت الدهشة والاستغراب”.

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