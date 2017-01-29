علي حيدر يكشف سبب تأخر اتفاق وادي بردى

صرح وزير المصالحة الوطنية علي حيدر في لقاء إذاعي مع شام اف ام عن ملف المسلحين في محافظة ادلب فأشار الى ان العدد المقدر للمسلحين وذويهم الذين سيخرجون إلى إدلب بين 2500 و 3000 وقد يرتفع العدد وان عملية خروج المسلحين وذويهم إلى إدلب ستستغرق بين 48 ساعة إلى 72 ساعة.

من جهة اخرى لفت حيدر الى ان ملف الزبداني ومضايا مرتبط بملف كفريا والفوعة ويوجد اتفاق سابق يحتاج للتنفيذ.

وختم قائلاً “نطمئن أهلنا في دمشق أن المياه ستعود تدريجيا إلى المدينة وما اخر اتفاق وادي بردى هي الرسائل الخارجية التي كانت تتلاقها المجموعات المسلحة”

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