حاصباني: قطعنا شوطاً كبيراً نحو قانون انتخاب جديد!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الأمن في لبنان قوي والاجهزة يقظة رغم المخاطر التي تتعرض لها المنطقة، مشيراً الى ضرورة وضع حدّ للإرهاب ولافتاً الى أن العمل الأمني في لبنان سيستمر بطريقة ممنهجة لردع الهجمات الارهابية.

وقال حاصباني في حديث تلفزيوني: “لا أعتقد أن لبنان مستهدف بشكل مركّز من الارهاب ولكن هناك بعض الحالات التي لا بد من التيقظ لها وردعها”.

وفي جديد موضوع قانون الانتخاب والحراك المتسارع بشأنه في الايام الاخيرة، قال حاصباني: “قطعنا شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالوصول الى قانون انتخابي جديد سيراعي التمثيل الصحي والعادل”، مشدداً على انه “ليس الهدف تفصيل قانون على مقاس أحد بل ما يهمنا هو التمثيل العادل”.

وتابع: “اليوم التفاهم الكبير والايجابي هو بسبب تلاقي جميع الأفرقاء في مساحة أوسع من التضامن ومن الفكر الذي يتجه الى اعادة بناء الدولة ومؤسساتها”، مشيراً الى أن الأولوية اليوم لحل الملفات العالقة والتوجه الى اجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت لأن الهدف الآن انهاء الوضع المتشنج على المستوى السياسي والاجتماعي في البلاد.

وفي سياق آخر، تطرّق حاصباني الى مصالحة معراب مؤكداً أنها كانت منتظرة منذ فترة طويلة وقد قدمت خلالها “القوات” عدد من التنازلات لما فيه مصلحة الجماعة والوطن، وأردف: “التحالف بين “القوات” و”التيار” ليس الغائياً انما ايجابي للمضي قدماً”.

من جهة أخرى، تطرق حاصباني الى زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى السعودية، فاعتبر أنها أزالت الضبابية التي سادت العلاقة بين البلدين وأعادتها الى صوابيتها، مشيراً الى أنها تكللت بالايجابية وكانت انطلاقة لصفحة جديدة بين لبنان والمملكة.

وعن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق باللجواء الى الولايات المتحدة وبمنع رعايا عدد من الدول من السفر اليها، أوضح: “قد تتخذ بعض شركات الطيران في مطار بيروت قرارات وتنصح المسافرين بعدم التوجه الى الولايات المتحدة وذلك لتجنبهم الاحراج”.

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