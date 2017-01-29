خروج 20 حافلةً إلى الآن من منطقة وادي بردى بريف دمشق تقل حوالي 800 مسلحٍ مع ذويهم باتجاه إدلب

29 يناير, 2017 - 10:10 مساءً
29 يناير, 2017
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