جريصاتي: لن نقبل ان نكون شهود زور على نحر الطائف

أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيقوم بصلاحياته ليمكن الشعب من الاستفادة من قانون انتخاب عصري، مشيراً الى أن “الصلاحيات تمكن الرئيس اذا تم التمديد من رد القانون والصلاحية الاخرى مراجعة الابطال امام المجلس الدستوري”

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح جريصاتي “اننا سنستنبط من اتفاق الطائف اكثر ما يمكن استنباطه ولن نقبل ان نكون شهود زور على نحر الطائف ونحر الرئاسة اللبنانية”.