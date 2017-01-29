استشهاد حوالي 20 مدنياً سورياً في دير الزور

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، التابع للأمم المتحدة، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني، عن مقتل حوالي 20 مدنيا جراء تبادل لإطلاق النار بمدينة دير الزور، الواقعة في شمال شرق سوريا.

وجاء في تقرير صادر عن المكتب الأممي بأن “مصادر طبية في المدينة المحاصرة(دير الزور) افصحت عن مقتل 19 من السكان المدنيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 44 جريحا نتيجة لقصف مدفعي في الفترة الواقعة ما بين 15-23 يناير/ كانون الثاني”.

كما أشار التقرير إلى أن ثمة معلومات غير مؤكدة من مصادر تقيم في الاحياء التي جرت فيها المصادمات بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش، تفيد بأنه عثر على 40 جثة لشبان تحت السن القانوني و” في حال التأكد من هذه المعلومات، فإنها ستكون بمثابة اثبات بأن داعش يجند الأطفال في اعمال قتالية”.