عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 30-01-2017:

العناوين

“النهار”:

فوضى وارتباك واستياء بسبب قرار ترامب

برّي عن قانون الانتخاب: لا تقدّم – عدوان متفائل بإنجازه في أسبوعين

الجيش السوري سيطر على وادي بردى وبدء انسحاب مقاتلي المعارضة إلى إدلب

بونوا آمون مرشّح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة

“الأخبار”:

قرارات ترامب.. أميركا بلا قناع

لا للمحادل الانتخابية

البترون: معركة المسيحي الأقوى

فرنسا: «المكنسة» تطال فالس… وفيون في مهبّ الفضائح

سوريا: زوال «جيش الفتح» و«أحرار الشام» تعدّ الرد

“البناء”:

دمشق تشرب ماءها زلالاً من عين الفيجة والإرهاب لحرب الموت الزؤام

إجراءات ترامب تصيب الأبرياء وتتسبّب بالفوضى… وتُنذر بغضب عراقي

قانون السكين بدلاً من الستين يُعيد النقاش للصفر مع تسريبات خارج التوافق

“الجمهورية”:

التباعد كبير,, ولا قانون بعد

ترامب يربك العالم

أقانون للانتخابات أم دستور لكيان

مخدرات Delivery.. تجار “بالمفرق” وشبكات “بالجملة”

“اللواء”:

دفاع عوني عن المختلط.. وحزب الله يحذّر من تأبيد الزعامات!

قرارات ترامب العنصرية تثير غضباً عالمياً وفوضى في المطارات

النظام يعلن السيطرة الكاملة على وادي بردى

“الديار”:

40 اقتراحاً للمختلط و«الحبل على الجرّار»

بري : النسبيّة وتطبيق الدستور

“المستقبل”:

ترامب والملك سلمان يؤيدان مناطق آمنة في سوريا واليمن

محاولة اغتيال شروف: القتلة معروفون

« بيرلا» تغادر وترسم لوحات جليدية

عون: لا أحد أقوى من الدولة

شهيد فلسطيني في مخيم جنين .. قتله الاحتلال في عيد ميلاده الـ 19

الأسرار

“النهار” – أسرار:

تكلفة إضافية …

يرى النائب السابق صلاح حنين ان إجراء الانتخابات على مرحلتين مُكلف لخزينة الدولة، والتأهيل أقرب إلى المشروع الارثوذكسي.

تجاهل الكتائب …

قوبل طرح حزب الكتائب اعتماد الدائرة الفردية بتجاهل كُلّي من رؤساء اللوائح رفضاً له وربما عقاباً للحزب.

غياب ممثل …

لوحظ غياب أي ممثّل لرئيس الحكومة عن مراسم تشييع رئيس المجلس العلوي في لبنان، فيما حضر ممثّلان لكل من رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس.

سرقة مكشوفة …

رفعت شكوى الى وزير بأن ثمن بطاقة السفر من بيروت الى جنوب افريقيا ستة آلاف دولار (درجة رجال الأعمال) في حين أنها من الأردن بأربعة آلاف.

“البناء” – خفايا:

أكد سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة الأميركية أنه لن يكون أيّ تأثير لعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على لبنان، موضحاً أنّ المظلة الأمنية -; السياسية الدولية التي تظلّل لبنان ستبقى كما هي من حيث استمرار الاستقرار الأمني، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالأوضاع المتفجرة في المنطقة، وخصوصاً قضية النازحين السوريين الذين تخشى دول أوروبية عدة تدفق النازحين الموجودين في لبنان إليها في حال حدوث اضطرابات أمنية فيه.

“الجمهورية” – أسرار:

إستبعد مرجع رسمي إسمَي أول مرشحَين إحتلّا التصنيف الأول لملء شغور وظيفة من الفئة الأولى بحسب ما تُبيِّن سيرتهما الذاتية.

تشهد سفارة دولة أوروبية في بيروت زحمة من سيدات غير لبنانيات متزوجات من مقيمين في تلك الدولة لطلب تأشيرات دخول تحت عنوان «لمّ الشمل» ويُقدّر عددهنّ بما يزيد عن 400 إمرأة يومياً.

إستغرب مرجع سياسي الأسئلة التي يتلقاها من ديبلوماسيين غربيّين حول القانون الإنتخابي، وقال: ما يُفاجئني أنهم يقتنعون أمامي بوجود تعقيدات أمام القانون، وعندما يخرجون يوحون بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.

“المستقبل” – يقال:

إن مقرّباً من مرجع كبير يؤكد أن الأخير ليس في وارد تجاوز صلاحياته المنصوص عنها في الدستور لكنه حريص على تطبيقها كاملة.

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