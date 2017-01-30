خلفان: نؤيد ترامب تأييدا مطلقا!

أيد ضاحي خلفان، مسؤول الأمن السابق في دبي، بحرارة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول رعايا عدة دول عربية وإسلامية إلى أراضي بلاده.

وألصق خلفان، في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بالرعايا الممنوعين من دخول الولايات المتحدة عدة نعوت، منها أنهم شعوب متخلفة، وجاليات متخلفة، وشعوب ميتة، وجماعات غير منتجة، بل وذهبت به الحماسة إلى القول إن من منعهم ترامب من دخول أراضي بلاده يجب أن يمنعوا حتى من دخول الصومال!

وذكر خلفان في معرض دفاعه عن قرار ترامب الذي أثار جدلا واسعا بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة كانت في السابق تفتح أراضيها “لكل من هب ودب”.

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/825902203466575872?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/825901358645706753?ref_src=twsrc%5Etfw

نؤيد ترمب تأييدا مطلقا في منع دخول كل من يحتمل انه سيسبب لأمريكا إخلال بأمنها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 29, 2017

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