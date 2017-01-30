ترامب يعد بدعم السوريين

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإيجاد فرصة لدعم السوريين المتأثرين بالنزاع المسلح في بلادهم، على الرغم من قراره بحظر استقبال اللاجئين من سوريا.

وقال ترامب في بيان له نشر، مساء الأحد: “لدي تعاطف كبير مع الناس المتأثرين بهذه الأزمة الإنسانية المرعبة في سوريا. وأولويتي ستكون دائما حماية وخدمة بلادنا، ولكني كرئيس سأجد سبلا لمساعدة جميع الذين يعانون”.

هذا، وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، مرسوما حول “حماية البلاد من دخول إرهابيين أجانب”، تم بموجبه منع مواطني كل من إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان من دخول الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما، وتعليق استقبال اللاجئين من كافة الدول لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال لاجئين من سوريا.

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