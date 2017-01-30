كندا تمنح إقامة مؤقتة للعالقين فيها بسبب قرار ترامب

أعلن وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، أن السلطات الكندية ستمنح الإقامة المؤقتة لأولئك الذين باتوا في وضع صعب بسبب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظر دخول الأراضي الأمريكية لمواطني بعض البلدان.

وقال الوزير الكندي في مؤتمر صحفي له، يوم الأحد: “اسمحوا لي أن أؤكد أن هؤلاء الذين قد يكونون باتوا في وضع صعب في كندا، أنني سأستخدم سلطتي كوزير لمنحهم الإقامة المؤقتة في حال احتاجوا إليها، كما عملناه في وقت سابق”، حسبما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف حسين أن المسؤولين في البيت الأبيض أكدوا أن الأشخاص الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في كندا، يمكنهم دخول الولايات المتحدة في حال كانت لديهم بطاقة الإقامة الدائمة السارية المفعول، حتى لو كانت لديهم جنسية إحدى البلدان التي قررت الولايات المتحدة تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطنيها.

وأشار إلى أن ذوي جوازات السفر الكندية، الذين يحملون جنسية مزدوجة، سيتمكنون من دخول الولايات المتحدة أيضا.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في وقت سابق، مرسوما حول “حماية البلاد من دخول إرهابيين أجانب”، تم بموجبه منع مواطني كل من إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان من دخول الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما، وتعليق استقبال اللاجئين من كافة الدول لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال لاجئين من سوريا.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف منح تأشيرات الدخول لمواطني الدول المذكورة بعد تطبيق السياسات الأمنية الجديدة في غضون 90 يوما.

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