داعش يستنجد بأشبال الخلافة في الباب السورية

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنظيم داعش أرسل 100عناصر من مايسمى “أشبال الخلافة” إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويسيطر داعش على مدينة الباب والمناطق المحيطة بها وصولًا إلى مدينة الرقة السورية، ويتقدم الجيش السوري من الجهة الجنوبية، بينما تحاول فصائل درع الفرات المدعومة تركياً اقتحام المدينة من الجهة الغربية والشمالية.

وذكرت تنسيقيات المسلحين أن “تنظيم داعش أرسل 100 من أشبال الخلافة في مدينة الرقة كما يسميهم إلى مدينة الباب في ريف حلب”.

ويُجنّد تنظيم “داعش” مئات الأطفال في المناطق التي يسيطر عليها، ويُخضعهم لتدريبات عسكرية وتجاوز عددهم ألفي طفل حتى عام 2016، وفق منظمات حقوقية.

حسابات مقربة من تنظيم “داعش” أكدت على “تويتر” المعلومات الواردة عن وصول “الأشبال” إلى مدينة الباب، مشيرةً أنها جاءت لـ”الانغماس في صفوف المفحوصين”.

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