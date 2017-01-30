في قانون المختلط.. “سبحة المواقف” ستكرّ اليوم

كشفت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” أنّ “كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة إلى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث إلى المربّع الأول”.

وأوضحت هذه المرجعيات أنّ “المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الأصحاب أنها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وإنّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً”.

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