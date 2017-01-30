تيمنا بالسعودية.. الكويت تطلق “رؤية 2035”

تطلق الكويت، اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لكويت جديدة حتى العام 2035، في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت) تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكدت الوكالة أن هذه الرؤية تعمل أيضا على “ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة”.

وقبل حوالي 12 عاما، كانت الحكومة الكويتية قد أطلقت رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

وتعاني الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، كما معظم الدول النفطية، من هبوط أسعار الخام بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر سلبا على ميزانيتها، التي سجلت عجزا في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما.

وتأتي هذه المبادرة بعد أشهر من إطلاق السعودية مبادرة مشابهة تحت مسمى “رؤية 2030” لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط.

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