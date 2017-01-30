برّي: ما زلنا في “أبجد” !

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “لا يوجد أيّ تقدم، وما زلنا في «أبجد»، أي في البدايات، ولا يمكن أن أوافق على أيّ مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير”.

وقال “لقد أخذتُ على عاتقي تقديم أفكار وصيَغ لقانون عادل ومنصف وقائم على معايير دقيقة، ولكن لم يؤخذ بها. وتِبعاً لذلك اقول انني استنفدتُ كل ما لديّ وقدّمت كل ما عندي، لا بل لم يعد لديّ شيء أقدمه، والكرة ليست عندي بل هي عند الحكومة”.

واعتبر بري أنّ الحل في رأيه “بسيط جداً، الدستور أمامنا فتفضّلوا وطبقوه. هو يقول بمجلس شيوخ وغير ذلك، وفي أيّ حال أنا لن أخالف الدستور، فليخالفه غيري. وفي الخلاصة، أنا انتظركم، هاتوا قانونكم”.

وشدّد على “أنه يجب أن لا يكون مكان لقانون الستين في الحياة السياسية اللبنانية”، وقال: “موقفي معروف، خلاص بلادنا في النسبية، كنتُ وما زلت وسأبقى أنادي بها، ومن يريد ان يربح لبنان فليتفضّل وليعمل في هذا الاتجاه، فضلاً عن أنّ انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن حصوله من دون ارادة سياسية شاملة وصادقة في هذا الاتجاه”.

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