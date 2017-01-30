هل تورّط أسامة الشهابي مع “إنتحاري الكوستا”؟

لا زال موضوع إنتحاري الكوستا، عمر القاضي، يأخذ حيزاً واسعاً من تحليلات بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية التي لا يبدو أنها تستقي معلوماتها عن مصادر معنية بل تذهب نحو تحليل أو خلق فرضيات غير موجودة لتقدم رواية أو روايات مبهمة ومغلوطة حول للحادثة.

جديد ما يتم الحديث عنه اليوم، هو تورّط المطلوب للقضاء اللبناني، أسامة الشهابي، الموجود داخل مخيم عين الحلوة بموضوع تكليف وتجهيز الإنتحاري، حيث تردّد تلك المواقع بأن “الإنتحاري المشروع كان يتردّد على مخيّم عين الحلوة”، رواية تنفيها مصادر عسكرية لموقع “الحدث نيوز”، والتي تشدّد على أن “بيان الجيش اللبناني كان واضحاً لجهة كشف تواصل الإنتحاري مع إدارة داعش في الرقة حصراً”.

فرضية تواصل “الإنتحاري عمر” مع الرقة من خلال القيادي في تنظيم داعش أبو مالك العراقي، تنهي أي فرضية أخرى تتحدث عن تجنيد أو تجهيز أو أمر صدر للإنتحاري، لا من مخيم عين الحلوة ولا من غيره، وبالتالي تسقط رواية تورط “أسامة الشهابي” في الملف.

وتكشف المصادر للـ”الحدث نيوز”، بأن “الشهابي أبعد نفسه قبل فترة عن كل الأجواء المرتبطة بالملفات الأمنية وتفرغ لنفسه بعيداً عن أي ملف مرتبط” وبالتالي هو “خارج دائرة العمل المتشدّد” حالياً.

ويمكن الربط بين ما يتم تداوله إعلامياً من معلومات مغلوطة حول الإنتحاري، بالجو الصحفي العام الذي ساد بعض المواقع عقب عملية إحباط تفجير الكوستا والتي عمل البعض على تحويرها وضربها بغية “تشوية عمل مديرية المخابرات”.. وعلى ما يبدو فإن الإنتحاري الذي كشف الكثير خلال إعترافاته وأهمها تواصله مع الرقة مباشرة، يظهر أنه أزعج بتلك بإعترافاته البعض الذي لا ينفك محاولاً ربط محاولة التفجير ببعض المجموعات في المخيمات بغية إبعاد فرضية التواصل مع الرقة!

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