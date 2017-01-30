أحرار الشام تتلقى المزيد من الضربات الموجعة

اقتحم مقاتلون تابعون للتشكيل الجديد الذي يسمى “هيئة تحرير الشام”، محكمة تابعة لـ “حركة أحرار الشام” في ريف حلب الغربي، واستولوا عليها، عشية دعوة قائد الحركة للفصيل الجديد بضرورة إنشاء محكمة لنزع الخلاف.

وقال المدعو أحمد قره علي، المتحدث الرسمي باسم “أحرار الشام”، إن مقاتلين من “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين زنكي”، وهما قطبا “هيئة تحرير الشام”، هاجموا محكمة تابعة للهيئة القضائية في الحركة واستولوا عليها.

وكان قائد “أحرار الشام”، المدعو علي العمر (أبو عمار)، دعا إلى إنشاء محكمة شرعية مشتركة مع “هيئة تحرير الشام”، للفصل فيما أسماها “حوادث البغي”، من بعض مكونات الهيئة.

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