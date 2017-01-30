من طبيبة أسنان إلى ملكة جمال الكون.. تعرف عليها

فازت إيريس ميتينير، البالغة من العمر 24 عاما، بلقب “ملكة جمال الكون”، والتي حازت مسبقا على لقب “ملكة جمال فرنسا”، وهي طبيبة أسنان من مدينة “ليل” الواقعة في شمال فرنسا.

وبحسب وكالة “ريا نوفوستي”، فإن الوصيفة الأولى للملكة كانت راكيل بيليسير ملكة جمال هايتي، أما المركز الثاني فكان من نصيب أندريا توفار ملكة جمال كولومبيا.

وقالت ميتينير بعد الفوز باللقب “فوجئت بفوزي وأشعر أنني محظوظة… ملكة جمال الكون حلم يراود كل فتاة…المسرح رائع وكل شيء رائع”.

وأضافت “أريد أن أساعد الناس. أريد أن أفهم الناس وأن ألتقي بهم ومن ثم كان هذا (الفوز) حلمي”.



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