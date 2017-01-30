لافروف: مبادرة ترامب حول “المناطق الآمنة” لا تستهدف إسقاط الأسد

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن موسكو تعمل مع واشنطن لتستوضح تفاصيل المبادرة الخاصة بإقامة “مناطق آمنة” في سوريا، ومستعدة لدراسة هذه المبادرة شريطة موافقة دمشق عليها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري عثمان صالح، في موسكو، الاثنين 30 يناير/كانون لثاني، أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إقامة مناطق آمنة في سوريا، تستهدف، كما يبدو، مساعدة النازحين داخل الأراضي السورية لتخفيف الضغط على دول الجوار، ولذلك تختلف فكرة ترامب عن مشاريع سابقة كان الهدف منها إقامة مناطق حظر طيران على الطراز الليبي لتشكيل سلطة موازية فيها بغية استخدامها لإسقاط الحكومة في دمشق، مؤكداً أن موسكو قد تدرس المشاركة في إقامة “مناطق آمنة” في سوريا شريطة موافقة دمشق على المشروع.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تشجع المسودة الروسية للدستور السوري السوريين أنفسهم على التفكير في الموضوع، مؤكداً أن على ترامب أن يعترف بأن الجيش السوري يعد القوة الأكثر فعالية لمواجهة داعش.

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