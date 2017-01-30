تركيا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت الخارجية التركية عن إعادة فتح سفارة بلادها، اليوم الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من سنتين إثر تدهور الوضع الأمني.

وقال بيان الخارجية التركية: الاستعدادات التي أشرف عليها سفيرنا في ليبيا، أحمد أيدين دوغان، قد اكتملت. وبالنتيجة، تم استئناف أنشطة السفارة التركية في طرابلس، اليوم، مع تخفيض في عدد الموظفين في المرحلة الأولى.

كما كتب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على صفحته على موقع “تويتر”، “أعيد فتح السفارة التركية في طرابلس اليوم. ستستمر إسهاماتنا في جلب السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا بصورة مطردة”.

وكانت السفارة التركية في ليبيا قد أغلقت عام 2014، بسبب مخاوف أمنية.

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